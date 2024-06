Rui Costa, ciclista da EF Education-EasyPost, foi quinto na segunda etapa da Volta à Suíça. Esta segunda-feira, o francês Bryan Coquard (Cofidis) foi o mais rápido.

Na ligação entre as cidades de Vaduz (Liechtenstein) e Regensdorf (Suíça), ao longo de 177,3 quilómetros, o ciclicsta francês anotou 4:06,39 horas, subindo 53 posições na tabela, para o 14.º posto.

O melhor português do dia, Rui Costa, subiu a 48.º da classificação geral. Por sua vez, Nelson Oliveira (Movistar) é 18.º da geral.

Quanto a João Almeida, o ciclista da UAE Team Emirates foi 45.º na etapa. Em todo o caso, subiu de quarto para terceiro na geral.

Assim, João Almeida leva um atraso de sete segundos para o líder, ainda que empatado com o australiano Michael Matthews (Team Jayco-AIUIa) e por um colega de equipa, o neozelandês Fisher-Black.

A Volta à Suíça é liderada pelo belga Yves Lampaert (Soudal Quick Step), seguido pelo britânico Ethan Hayter (INEOS), que guarda quatro segundos de atraso.

Na terça-feira, a terceira etapa ligará as cidades de Steinmaur a Rüschlikon, num percurso de 161,7 quilómetros.

