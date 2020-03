O treinador do Benfica, Bruno Lage, convocou 19 jogadores para o encontro desta segunda-feira ante o Moreirense, da 23.ª jornada da I Liga. O avançado suíço Haris Seferovic, tal como confirmado pelo técnico dos encarnados na antevisão, está fora dos eleitos, com uma lesão muscular na perna esquerda.

De acordo com o boletim clínico do clube, atualizado esta segunda-feira, o avançado suíço junta-se a um lote que é agora de quatro atletas com problemas físicos.

Além do internacional helvético, André Almeida continua a recuperar de um traumatismo no tornozelo direito, Gabriel de uma patologia ocular e Jardel de uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito.

Em relação à convocatória de 20 jogadores do duelo da Liga Europa ante o Shakhtar Donetsk, a saída de Seferovic configura mesmo a única alteração.

O Benfica-Moreirense tem início às 20h45 desta segunda-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir do Estádio da Luz.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Chiquinho, Julian Weigl, David Tavares, Samaris, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa e Cervi;

Avançados: Dyego Sousa, Vinícius e Jota.

Artigo atualizado às 11h25