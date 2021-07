Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3.162 novos casos de covid-19 e mais seis óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Três das seis mortes foram na região de Lisboa e Vale do Tejo enquanto as outras duas ocorreram no Algarve. Na região Norte há uma morte a lamentar.



A região Norte e de Lisboa e Vale do Tejo superaram a barreira das mil novas infeções nas últimas 24 horas: 1047 e 1407, respetivamente. No Algarve há mais 320 infetados, 251 no Centro e 75 no Alentejo. Este foi, de resto, o quarto dia seguido acima dos três mil casos.



O relatório da DGS indica ainda 632 doentes internados (mais 15 do que na véspera), e reporta 144 em Unidades de Cuidado Intensivo (mais três.



Em sentido contrário, há mais 2.473 pessoas recuperadas da doença.



Os dados da DGS apontam ainda para uma manutenção do R, fixando-se nos 1,18 a nível nacional e 1,19 no continente.

A taxa de incidência por 100 mil habitantes 280,5 casos por 100 mil habitantes, quando nos dados de quarta-feira da DGS, este indicador estava nos 254,8.