O auto-agendamento para a vacinação com dose de reforço vai ser alargado esta semana às pessoas com mais de 45 anos. A novidade foi dada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, numa visita a um centro de vacinação em Peniche.



Além disso, Larceda Sales adiantou que este domingo já foram vacinadas 250 mil crianças entre os 5 e os 11 anos contra a covid-19 em Portugal.

«É mais de 40 por cento do que o espetro elegível das 600 mil crianças», afirmou aos jornalistas. relembrando que estão feitos mais 30 mil auto-agendamentos para este domingo, o que pode fazer com que o dia acabe com uma taxa de 45 por cento daquela população vacinada.



Leia a notícia na íntegra na CNN Portugal