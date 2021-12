A Direção-Geral da Saúde publicou esta quinta-feira um parecer da comissão técnica de vacinação contra a covid-19 no qual é defendido um reforço da vacinação dos maiores de 18 anos - primeiros daqueles que têm comorbilidades mas depois de todos os que têm essa idade ou mais.



«Os dados e a evidência disponíveis indicam um claro beneficío da vacinação contra a covid-19 com dose de reforço para as pessoas com 40 ou um mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades, pelo que a vacinação destas pessoas é fortemente recomendada no atual contexto epidemiológico», pode ler-se no parecer.



Mais adiante são dados mais detalhes sobre o reforço da vacinação «das pessoas com 18 aos 39 anos e pelo menos uma das comorbidades definidas na Norma 002/2021 da DGS». «É recomendada também a vacinação das restantes pessoas com 18 a 39 anos de idade com dose de reforço com uma vacina de mRNA, nos termos da Norma 002/2021» da DGS. Por outras palavras, esta faixa etária deverá tomar uma dose de reforço da vacina da Moderna ou da Pfizer.



