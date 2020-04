Os jogadores do Espanhol que terminam contrato a 30 de junho vão permanecer no clube até que a época esteja concluída, informou o clube.



Num comunicado divulgado no seu site oficial, os catalães explica que após longas negociações com o plantel alcançou uma plataforma de entendimento para os vários cenários em cima da mesa.



Por partes. Os futebolistas reduzem 19 por cento do salário anual caso a temporada não seja concluída face à pandemia de Covid-19. Porém, caso a Liga espanhola seja retomada, o plantel sofre um corte de apenas quatro por cento no vencimento anual. Além do corte salarial, os jogadores que terminam contrato a 30 de junho, ou seja, no verão, aceitaram prolongá-los até à conclusão da época 2019/20.



Segundo o site especializado transfermarkt, há nove futebolistas que têm contrato com o Espanhol até 30 de junho: Corchia, Ferreyra (este último está cedido pelo Benfica), Diego López, Javi López, Naldo, Dídac Vilà, Iturraspe, Bernardo e Calleri.