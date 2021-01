O testes realizados à covid-19 pelo plantel e staff do Sporting na janela de 48 horas antes do dérbi com o Benfica tiveram todos resultados negativos, confirmou o Maisfutebol.

João Palhinha deverá, assim, ser a única baixa de Ruben Amorim para o jogo, embora os leões tenham dado entrada neste sábado com uma providência cautelar junto do TAD, para contestar o amarelo (e consequente jogo de castigo) visto pelo médio na partida da última jornada com o Boavista no Estádio do Bessa.

O Sporting-Benfica joga-se nesta segunda-feira a partir das 21h30.