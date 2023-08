Um golo de Cristiano Ronaldo a três minutos do final valeu, nesta quinta-feira, ao Al Nassr o apuramento para os quartos de final da Taça dos Campeões árabes.

A equipa orientada por Luís Castro empatou 1-1 em casa do Zamalek, resultado que permitiu assegurar o segundo lugar, que vale o apuramento para a fase seguinte da prova.

O conjunto saudita, porém, não se livrou de um susto. Depois de chegar ao intervalo com um nulo no marcador, o treinador português lançou Sadio Mané para a estreia, logo no início da segunda parte.

Contudo, uma mão do ex-FC Porto Alex Telles na área permitiu a Zizo dar vantagem ao conjunto egípcio, na conversão de um penálti, aos 53m.

O resultado permitia ao Zamalek ultrapassar o Al Nassr na classificação, mas já muito perto do final surgiu o cabeceamento salvador de Cristiano Ronaldo que valeu o empate e assegurou a passagem à fase seguinte, na qual os sauditas vão defrontar o Raja Casablanca, de Marrocos.