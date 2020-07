As oito equipas que vão disputar a fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa, vão poder usufruir do mesmo número de instalações desportivas para treinar entre os jogos. Ao que o Maisfutebol apurou em primeira mão, o Centro Estágios do Seixal (Benfica), a Academia de Alcochete (Sporting), o Estádio do Restelo (Belenenses), o Estádio Pina Manique (Casa Pia), o Estádio Municipal de Mafra, a Cidade do Futebol, o Estádio Nacional (Jamor) e o Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) podem funcionar como quartéis-generais para os oito finalistas da prova.

Ao que o Maisfutebol apurou, com base na atribuição indicativa dos clubes aos locais de estágio, a Atalanta iria treinar no Estádio do Casa Pia, o Atlético Madrid no Centro de Estágios do Seixal, Bayern Munique ou Chelsea no Estádio Municipal de Mafra, o Leipzig no Estádio do Estoril, Real Madrid ou Manchester City poderiam utilizar as instalações da Cidade do Futebol, Lyon ou Juventus o Estádio do Restelo.

No Complexo Desportivo do Jamor prepara-se a receção a Nápoles ou Barcelona e a Academia Sporting está disponível para o PSG. Contudo, este plano não passa, para já, de um esboço, porque o cenário ainda não está totalmente definido e pode mudar, repentinamente, consoante a vontade dos clubes que vão disputar uma inédita fase final da Champions.

Os jogos dos quartos-de-final, meias-finais e final disputam-se entre os dias 12 e 23 de agosto, nos Estádios da Luz e José Alvalade, em Lisboa, mas as equipas têm a possibilidade de treinar nos oito pontos já mencionados, caso assim o entendam. É que, sabe o Maisfutebol, os clubes podem optar por «voltar a casa», ou seja, aos respetivos centros de treinos depois de cada jogo e voltar a Lisboa só mesmo para disputar o jogo seguinte.

Essa é uma hipótese em cima da mesa, até pelo elevado número de novos casos de infetados pela covid-19 detetados, nos últimos, em especial, na região de Lisboa e Vale do Tejo. Algumas equipas, como Atlético, Real Madrid ou Barcelona, estão a pouco mais de uma hora, de avião, dos respetivos centros de treinos.

Seja como for, nas últimas semanas, têm sido feitas vistorias às instalações dos clubes por elementos da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol e, em alguns locais, até por membros dos clubes que vão disputar a fase final da Liga dos Campeões. Uma prática que se vai repetir nos próximos dias, até ao arranque da fase final.

Em certos locais, foram mesmo feitas obras de melhoria das instalações desportivas. O relvado do Estádio Municipal de Mafra sofreu uma renovação, assim como alguns departamentos, como o centro médico, no Estádio do Restelo. As entidades competentes já fizeram, através de sorteio, a atribuição indicativa dos clubes aos locais de treino, mas ainda nada está fechado, por várias razões.

Em primeiro lugar, só quatro equipas têm presença garantida na fase final em Lisboa - Leipzig, Atalanta, Atlético Madrid e PSG - , sendo que as outras 4 só ficarão conhecidas nos dias 7 e 8 de agosto, datas da 2ª mão dos oitavos de final; em segundo lugar, os clubes podem trocar de quartéis-generais, consoante questões logísticas, por exemplo; em terceiro lugar, como já foi referido, os clubes podem optar por não usar estas instalações, que servirão apenas para treinar, entre os jogos, e não para estagiar. Entretanto, já foram também definidos os hotéis, nas zonas de Lisboa, Sintra e Cascais, que vão receber as oito comitivas.

Apesar de haver a possibilidade de os clubes nem sequer utilizarem as instalações para treinar, já ficou celebrado um contrato entre quem cede as infraestruturas, a UEFA e a FPF. Independentemente da decisão dos clubes um usufruírem ou não desses espaços, sabe o MaisFutebol, esse acordo será sempre cumprido.

LOCAIS:

1. Academia Sporting CP, em Alcochete, recebe o PSG (França)

2. Benfica Campus, no Seixal recebe o Atlético Madrid (Espanha)

3. Estádio do Restelo, em Lisboa pode receber Lyon (França) ou Juventus (Itália)

4. Estádio Pina Manique, em Lisboa recebe Atalanta (Itália)

5. Estádio do Jamor, em Oeiras, pode receber Nápoles (Itália) ou Barcelona (Espanha)

6. Cidade do Futebol, em Oeiras, pode receber Man. City (Inglaterra) ou Real Madrid (Espanha)

7. Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, recebe o Leipzig (Alemanha)

8. Estádio Municipal de Mafra pode receber Bayern Munique (Alemanha) ou Chelsea (Inglaterra)