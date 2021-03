A UEFA prestou alguns esclarecimentos relacionados com o polémico golo não validado a Cristiano Ronaldo no Sérvia-Portugal (2-2), que poderia garantir o triunfo da seleção lusa no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.

«A decisão de utilizar tecnologia da linha de jogo nos jogos da qualificação europeia é da federação do país onde se realiza cada encontro», explicou o organismo, em nota enviada à Agência Reuters.

A polémica poderia, de acordo com a UEFA, ter sido evitada: «Se a federação do país onde se realiza o jogo quiser implementar a tecnologia de linha de jogo, precisa de obter consentimento escrito da federação visitante para que essa possa ser utilizada.»