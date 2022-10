Cristiano Ronaldo assinalou a marca redonda dos 700 golos por clubes, depois do golo que marcou ao Everton, na vitória do Manchester United, na Premier League, no passado domingo, por 2-1.

O internacional português publicou uma imagem onde aparece a representar os quatro clubes com que atingiu as sete centenas de golos: Sporting, Real Madrid, Juventus e Manchester United, distribuindo agradecimentos a todos os que o ajudaram a fixar esta nova marca.

«Que número bonito alcançámos todos juntos. Obrigado a todos os meus companheiros, treinadores, clubes, família e amigos e, obviamente, para os meus fãs. Seguimos unidos», destacou o internacional português numa publicação no Facebook.