Cristiano Ronaldo venceu o prémio de melhor golo da Liga dos Campeões 2019/20, anunciou esta quinta-feira a UEFA.

O segundo golo do avançado da Juventus na vitória frente ao Lyon, na segunda mão dos oitavos de final, foi eleito pelos adeptos como o melhor desta edição da Champions, numa votação que chegou a cerca de 400 mil pessoas.

Ronaldo bateu a concorrência de Marcel Sabitzer, do Leipzig, Juan Cuadrado, também da Juventus, Luis Suárez, do Barcelona, e de Serge Gnabry, do Bayern de Munique.

Veja no vídeo acima associado o golo de Ronaldo que mereceu a distinção.