Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Vitinha é um dos poucos jogadores do mundo que teve o privilégio, como o próprio admite, de partilhar o balneário com ambos: com o argentino no Paris Saint-Germain, na época passada, e com o português na Seleção Nacional.

Ora, questionado sobre quem é o melhor, o médio dos parisienses reagiu com humor, antes de dar uma resposta mais séria.

«Vocês não pensaram mesmo que eu iria responder a isso, pois não?», começou por dizer, entre sorrisos, Vitinha.

«É o que digo sempre, e é sempre sincero, são dois jogadores à parte, extraterrestres. Sou um privilegiado, consegui jogar com os dois ao mesmo tempo, vou contar aos meus netos um dia. Aprendi muito com ambos», garantiu depois.