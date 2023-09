O futebolista português Vitinha reforçou, esta terça-feira, a ideia deixada na véspera pelo colega e compatriota Rúben Dias, de que a seleção não é «um grupo fechado», a propósito das chamadas de João Félix e João Cancelo, quando ambos ainda não tinham minutos em 2023/24 na sexta-feira, dia em que o selecionador Roberto Martínez anunciou a convocatória.

«Acho que qualquer pessoa que diga e acredite que a seleção é um grupo fechado está completamente enganado», começou por dizer Vitinha, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, antes do treino matinal da seleção, que prepara a visita à Eslováquia.

«Como o Rúben disse ontem e tive oportunidade de ver, é uma porta que está aberta para os dois lados. Para sair, para entrar. Quem não veio tem de saber disso e sentir isso e quem está aqui tem de saber que se não der o que tem de dar, se não der o máximo, também sai facilmente. Temos de estar sempre ao maior nível aqui para que possamos ser chamados de novo e quem não veio tem de continuar a dar o seu máximo pelo clube para poder estar aqui e saber que é possível estar aqui, que nunca é um grupo fechado», concluiu Vitinha.

Portugal, inserido no grupo J de qualificação para o Europeu, visita a Eslováquia na próxima sexta-feira, dia 8 (19h45), em Bratislava. Na segunda-feira, dia 11, recebe o Luxemburgo (19h45), no Estádio do Algarve.