Porta-voz do segundo dia de trabalho da Seleção Nacional, Vitinha foi questionado pelos jornalistas pelas mais recentes polémicas do futebol português, nomeadamente os episódios que ocorreram no FC Porto-Arouca.

O médio do Paris Saint-Germain diz não ter a melhor solução para acabar com este tipo de casos, mas defende que é sempre mau quando se deixa de falar do futebol jogado e dos jogadores.

«Eu acompanho sempre, não deixo de acompanhar, o meu clube, o FC Porto, e todos os outros. O que eu digo é que quando se começa a focar em tudo o que não é o jogador e o futebol jogado, não é positivo», começou por dizer.

«É difícil começar a fazer alguma coisa, não sou a melhor pessoa para a solução, mas quem tem poder terá muito mais condições de fazer isso. Tudo o que não é falar de futebol, do jogador, do treinador, da qualidade, não é positivo e depois faz com que estejamos a lutar com a liga holandesa. Temos muita qualidade, muita matéria-prima, e devíamos aproveitar muito mais isso e falar de tudo o resto», acrescentou.