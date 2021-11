O jogo entre a seleção portuguesa e a Irlanda, esta quinta-feira, teve poucos momentos de registo, mas a invasão de campo de um pequena adepta, já depois do apito final, foi um deles.

Cristiano Ronaldo foi surpreendido pela menina irlandesa que atravessou o relvado para abraçar o craque português e recebeu a camisola em troca.

Sabe-se agora que esta pequena fã de CR7 é Addison Whelan, tem 11 anos e também joga futebol, nos sub-13 do Shelbourne. Além de perseguir o sonho de ter uma carreira de futebolista, a menina irlandesa quer representar a seleção e vestir as cores do Arsenal.

Addison também pratica boxe e já foi 'apanhada' a treinar com a camisola do jogador português.

Addison contou como conseguiu furar a barreira de segurança e descreveu o momento como «um sonho tornado realidade».

«Havia seguranças a correr atrás de mim e a vir do outro canto. Eu corri para a linha do meio-campo mas eles apanharam-me. Estava a gritar o nome do Ronaldo. Ele virou-se, viu-me, disse-lhes para se afastarem e perguntou se eu estava bem», contou à RTÉ.

Addison disse também que ficou «em choque» e ainda não vestiu a camisola do avançado do Man. United.

Quem não terá ficado muito agradado com a situação é o pai de Addison, já que vai ter de pagar a multa pela invasão de campo da filha que, de acordo com a imprensa irlandesa, são cerca de 3 mil euros.