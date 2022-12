Cristiano Ronaldo parece estar «imune» às notícias que dão conta da sua ida paraa Arábia Saudita, no próximo mês de janeiro.

O internacional português mostrou-se sereno durante a última sessão de treino antes do embate frente à Suíça, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Recorde-se de que, esta segunda-feira, o jornal Marca dá como certa a chegada do avançado de 37 anos ao Al-Nassr, depois do Mundial.