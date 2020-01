A boa forma física de Cristiano Ronaldo é sobejamente conhecida, mas isso não impede que muitas pessoas se surpreendam com os músculos do internacional português.

Esta quarta-feira, Cristiano Ronaldo partilhou uma foto no Instagram em que surge a trabalhar no ginásio, com a legenda: «Treino matinal.» A publicação recebeu de imediato milhares de comentários, em várias línguas, de utilizadores que se mostram maravilhados com a forma física do jogador da Juventus.

«Aqui podemos estudar a anatomia dos músculos», «o melhor corpo do mundo», «uma máquina», foram alguns dos comentários.

Veja a foto: