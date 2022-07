Lea Schüller, que representa a Alemanha com o número 7 nas costas, ainda só participou num encontro neste Campeonato da Europa, mas já deixou a sua marca, tendo marcado na goleada diante da Dinamarca (4-0).

Até ao momento, teve poucas oportunidades na prova que decorre em solo inglês, mas a avançada de 24 anos já deu provas de que o futebol, assim como a vida, dá muitas voltas.

«Eu nunca iria para o Bayern.»

Esta frase, popular em muitas zonas da Alemanha no seio futebolístico, e que faz parte da letra de uma canção da banda pop rock de Düsseldorf Die Toten Hosen (cujo vocalista, Campino, é adepto do Liverpool e amigo de Klopp), estava num poster no quarto de Schüller. Afinal de contas, ela era grande fã do Borussia Dortmund. No entanto, ao fim de sete anos no Essen acabou… sim, no Bayern, em 2020.

É uma ameaça goleadora desta seleção e acerta tanto na baliza que, numa referência a Gerd Müller, as pessoas já não dizem apenas “es müllert”, mas também “es schüllert”.

Esta quarta-feira dá-nos nova oportunidade para ver Schüller em ação, já que a Alemanha defronta a França nas meias-finais (20h00).

Este texto foi baseado no perfil de Lea Schüller, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção da Alemanha, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.