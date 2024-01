Nasser Al-Attiyah (Nasser) foi o mais rápido na quinta etapa do Rali Dakar 2024, que decorre na Arábia Saudita. Na travessia de 645 quilómetros entre Al-Hofuf e Shubaytah, o piloto qatari anotou 1:37:25 nos 111 quilómetros cronometrados.

Seguiu-se a dupla da Overdrive, com o francês Guerlain Chicherit, a 1:51, e o argentino Yacopini a 1:58.

Entre os candidatos a vencer o Dakar, o saudita Al Rajhi, também da Overdrive, foi quarto na etapa, a dois minutos de Al-Attiyah. Por sua vez, Carlos Sainz (Audi) foi apenas 28.º, com um atraso de 9:02 minutos.

Depois do triunfo na terça-feira, Sebastien Loeb voltou a ter uma corrida amarga, uma vez que falhou um ponto de passagem virtual e foi penalizado. Por isso, foi 71.º, com 21:13 minutos de atraso.

When the roadbook just says ⬆ #Dakar2024 pic.twitter.com/ejTk2Aq2ZL