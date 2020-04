Apesar de confiar que o FC Porto vai conseguir defender a liderança da Liga quando a competição for reatada, Danilo Pereira assumiu que a paragem forçada devido à pandemia de Covid-19 não foi favorável à equipa azul e branca.

«É complicado parar agora. Estávamos numa boa fase. A equipa estava bem, estava confante e as coisas estavam a sair bem. É complicado um período bom ter de parar assim por uma sitação destas. Tinha mesmo de ser, mas é sempre complicado. Agora vamos esperar para ver quando ou se vai ser possível regressar. Com a preparação que estamos a ter vamos ser capazes de segurar o primeiro lugar», disse o jogador durante a participação numa rubrica do FC Porto.

Danilo falou ainda da recuperação do FC Porto esta época, depois de ter estado a sete pontos do Benfica na Liga e identificou quem não deixou que os jogadores desmotivassem. «Estar em primeiro não foi fácil, depois de muitas adversidades e críticas. Mas acho que dentro do clube e do plantel houve sempre alguém primeiro do que todos que acreditou mais do que nós, que foi o mister. Transmitiu essa energia positiva que tínhamos de ter e que é fulcral para atingir os objectivos. Conseguimos dar a volta, estamos em primeiro e isso tem um grande valor», frisou.

A cumprir a quinta época no FC Porto, Danilo fez um balanço deste período e voltou a tecer elogios ao atual trenador. «A força do balneário cresceu com a chegada do mister Sérgio, porque preserva muito a união. Isso é importante para quem quer conqistar o máximo de título numa época. Além dos treinos, o treinador tem de preservar essa coesão de balneário, da comunicação do clube, do departamento médico e acho que estamos no bom caminho», referiu, mostrando-se confiante no futuro. «Perdemos algumas finais, mas futuramente vamos ganhar muitas. O bom tempo haverá de chegar qualquer dia.»

Danilo, que elogiou a intensidade que Conceição exige aos jogadores, abordou ainda as saídas do plantel sobretudo da época passada para esta e isolou um nome de todos os outros.

«O Maxi era uma peça fundamental na coesão do balneário, pela experiência, pelo que dava à equipa dentro e fora do campo. É alguém que admiro, que nos ensinou muito», apontou.