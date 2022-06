A SAD do Benfica emitiu esta terça-feira um novo comunicado sobre a transferêcia de Darwin Nuñez para o Liverpool. Para além de enumerar os valores já conhecidos (75 milhões de euros no imediato, remuneração variável até aos 100 milhões), os encarnados prestam ainda esclarecimentos sobre o mecanismo de solidariedade, a intermediação e a mais-valia para o Almería.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 13 de junho de 2022, que está confirmada a transferência dos direitos do jogador Darwin Nuñez para o Liverpool FC, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros). O acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o valor global da alienação poderá atingir o montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros)», pode ler-se.

Ao montante inicial serão descontados os valores referentes ao mecanismo de solidariedade (5 por cento, 3,75 milhões de euros), ao serviço de intermediação (dez por cento, 7,12 milhões de euros) e à mais-valia para o anterior clube de Darwin, o Almería, até a um montante máximo de 10 milhões de euros, precisamente o valor que o emblema espanhol vai receber.

«Mais se informa que o Liverpool FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao UD Almeria o montante correspondente a 20% do valor da mais-valia obtida com esta transferência, até um limite de € 10.000.000 (dez milhões de euros)», concluem os encarnados.

Assim sendo, 20,87 milhões de euros do valor inicial da transferência não vão para o Benfica (10 milhões para o Almería, 3,75 milhões para o mecanismo de solidariedade e 7,12 milhões para a Gestifute). A SAD encarnada encaixa ainda assim 54,13 milhões de euros de imediato.