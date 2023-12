O FC Future comandado por Ricardo Formosinho perdeu esta quinta-feira a final da Supertaça do Egito, diante do Al Ahly, numa final four que decorreu nos Emirados Árabes Unidos, ao cair no prolongamento (2-4), depois de ter conseguido recuperar de uma desvantagem de dois golos no tempo regulamentar.

A equipa comandada pelo antigo adjunto de José Mourinho chegou ao intervalo da final a perder por 2-0, depois do Al Ahly ter marcado por Kahraba (13m) e Shahat (34m), mas conseguiu recuperar na segunda parte e empatou a contenda com dois golos em cinco minutos marcados por Said (76m) e Mahmoud (81m).

Já no prolongamento, o campeão Al Ahly marcou mais dois golos, por Modeste (114m) e Fouad (116m) e, desta forma, reclamou o troféu.

O Pyramids de Jaime Pacheco, que tinha sido afastado da final pelo Future FC, ficou no terceiro lugar do pódio, depois de vencer, também esta quinta-feira, o Ceramica Cleopatra no desempate por penáltis (5-4), depois de um empate 1-1 no final do tempo regulamentar.