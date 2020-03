Para além de José Fernando Rio, Pinto da Costa tem outro adversário na corrida à presidência do FC Porto: Martins Soares.



O médico, o único a ousar desafiar o atual líder portista em 1988 e 1991, anunciou que se está a preparar para voltar a ser candidato.



«Vai ser a terceira vez, já fui à primeira no auge do FC Porto. Nessa altura, a minha candidatura foi positiva, uma vez que mudou a estrutura do clube. Na segunda tentativa, o FC Porto continuava no auge e a estrutura voltou a mudar. Neste momento, não sou um grande acionista, porque, infelizmente, não vale a pena. Mas tenho a dignidade para ter ações para poder estar em reuniões da SAD. Enquanto que, por exemplo, Adelino Caldeira, não têm uma única ação da SAD e é vice-presidente do organismo», criticou, em declarações à TSF.



Martins Soares, de 70 anos, acrescentou que foi desafiado por um grupo de adeptos.



A confirmar-se esta candidatura e a de José Fernando Rio, Pinto da Costa terá pela primeira vez dois opositores na corrida à liderança do FC Porto. Lembre-se que as eleições para os órgãos sociais clube azul e branco para o quadriénio 2020-2024 realizam-se em 18 de abril de 2020