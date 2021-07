«Unidos pelo destino». É este o mote presente na nova camisola de guarda-redes do Torino, em homenagem à Chapecoense. Os clubes mantêm amizade desde 2016, ano do fatídico acidente de avião do clube brasileiro, que vitimou uma boa parte do seu plantel e equipa técnica.

O Torino, recorde-se, também foi vítima de um desastre aéreo, no já longínquo ano de 1949, quando regressava de Lisboa após disputar um jogo contra o Benfica.

Esta não é a primeira homenagem que o clube do norte de Itália homenageia a Chapecoense. Em 2017, o clube utilizou um uniforme verde, semelhante ao lançado agora, numa partida contra a Atalanta.