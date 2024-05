O Celtic juntou este sábado a Taça da Escócia ao campeonato e conquistou assim a dobradinha, depois de bater na final da prova o rival Rangers, por 1-0.

No Old Firm, Paulo Bernardo começou no banco dos católicos, ao passo que Fábio Silva foi titular no ataque dos protestantes.

No entanto, o médio emprestado pelo Benfica entrou aos 78 minutos e, 12 minutos depois, foi decisivo: Paulo Bernardo arrancou do meio-campo, galgou vários metros e rematou à entrada da área. O guarda-redes adversário não segurou à primeira e, na recarga, Adam Idah não desperdiçou.

O Celtic sucede assim ao Rangers e vence a Taça da Escócia pela 23.ª vez na história – está a três do rival.