O internacional escocês Craig Grodon sofreu uma dupla fratura, na tíbia e no perónio, e vai falhar o resto da temporada. O guarda-redes e capitão do Hearts, que vai festejar 40 anos a 31 de dezembro, deverá mesmo falhar o arranque da fase de qualificação para o Euro2024.

Uma lesão muito grave contraída no passado sábado na sequência de um choque entre o guarda-redes e Steven Fletcher, avançado do Dundee. O árbitro começou por assinalar penálti a favor do Dundee, mas depois de rever as imagens, reverteu a decisão, uma vez que é o avançado que atinge a perna do guarda-redes.

As imagens ainda no terreno do jogo não deixavam dúvidas quanto à gravidade da lesão, confirmada esta segunda-feira, com o diagnóstico a apontar para uma dupla fratura, na tíbia e no perónio. Uma lesão que afasta o experiente guarda-redes do resto da época do Hearts, mas também da seleção da Escócia que, em 2023, começa a qualificação para o Euro2024.

Veja as imagens da terrível lesão a partir do minuto 3m45s: