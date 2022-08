Terminou a época passada em grande forma, e este ano parece manter o nível: Jota brilhou a grande altura em mais uma vitória do Celtic (3-1), frente ao Ross County, em jogo da segunda jornada do campeonato escocês.

Depois de uma primeira parte sem golos, não foi preciso esperar muito para haver festa no segundo tempo. O antigo jogador do Benfica «partiu» tudo na esquerda, com a ajuda de um colega, e já na área assistiu Kyogo Furuhashi para o 1-0, isto aos 48 minutos.

Dez minutos volvidos, a equipa da casa chegou ao empate, por intermédio de Alex Iacovitti, mas o atual campeão da Escócia respondeu à altura.

E com Jota sempre na jogada. Aos 85 minutos, o português cruzou para o golo de cabeça de Moritz Jenz, e nos descontos foi dele também o passe para o 3-1 de Liel Abada.

Com este resultado, o Celtic segue na liderança do campeonato, em igualdade pontual com o Celtic.