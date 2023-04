Novo dia, nova polémica em Espanha.

O Barcelona emitiu um comunicado a pedir a demissão de Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, depois de o jornal La Vanguardia ter noticiado que o dirigente entregou uma prova falsa contra o clube, no “Caso Negreira”.

De acordo com a publicação catalã, Tebas terá entregado às Finanças um documento manuscrito de um antigo dirigente do Barça que incriminava Bartomeu e Sandro Rosell, dois antigos presidentes do clube, mas que na realidade não estava relacionado com a investigação de alegada corrupção do Barça.

Javier Tebas reagiu no Twitter afirmando ser falsa a notícia do La Vanguardia, defendendo que a entrega do documento «não supõe acusação contra quem quer que seja».

El TITULAR de @LaVanguardia es FALSO, NO acusamos a nadie, la propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a fiscalia, " ni el presente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie"

Sr. Conde Godó vigile más a sus PERIODISTAS que calumnian.🤥🤦 pic.twitter.com/FJ1URI1ECa — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 3, 2023

Ainda assim, o Barcelona pediu no referido comunicado que Tebas dê explicações «além do tweet que escreveu», tendo em conta a gravidade da acusação.