Os sócios do Barcelona ratificaram o acordo de patrocínio do Spotify ao clube catalão.

Recorde-se que a 15 de março a direção do Baarcelona havia anunciado a existência de um acordo para que o nome do serviço de streaming passasse a estar, até 2026, nas camisolas de jogo (240 milhões de euros) e de treino (15 milhões de euros) das equipas principais masculina e feminina, e no naming do Camp Nou (20 milhões de euros), havendo ainda, para o estádio, uma opção de 160 milhões de euros válida para o período compreendido entre 2026 e 2034.

A votação do acordo pelo clube hoje foi a primeira online da história do clube catalão, com 901 dos 4.478 representantes dos sócios a inscreverem-se para participar, tendo 625 aprovado o acordo, 49 votado contra e 27 votado em branco. «Este é um dos melhores contratos da história do Barça», afirmou o presidente do clube catalão, Joan Laporta.