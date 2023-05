O Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, somou este sábado a quarta derrota consecutiva na Liga Espanhola, ao perder em casa do Athletic Bilbau, por 2-1.

No País Basco, Iñaki Williams deu vantagem à formação da casa aos cinco minutos, assistido por Oscar de Marcos.

No início da segunda parte, Jorgen Strand Larsen fez o empate para a formação de Carvalhal, mas logo a seguir Alex Berenguer voltou a dar vantagem ao Athletic.

Refira-se que a 13 minutos do fim, Gonçalo Paciência foi lançado na equipa do Celta de Vigo.

Com este resultado, o Celta está, à condição, na 14.ª posição do campeonato espanhol, com quatro pontos de vantagem sobre os lugares de descida. O Athletic está no sétimo lugar, de acesso à Liga Conferência.

A formação basca, diga-se, aproveitou a derrota do Girona na receção ao Villarreal (2-1) para subir a essa sétima posição.

Yeremi Pino (9m) e Gerard Moreno (90+4m) marcaram para o Villarreal, David López (24m) fez o golo dos catalães.

O Villarreal, diga-se, está na quinta posição.