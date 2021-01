Juan Ramon Ramírez tornou-se esta quinta-feira o primeiro guarda-redes a parar duas grandes penalidades do Barcelona num mesmo jogo. O que é um feito para um miúdo de apenas 21 anos e com uma carreira muito discreta.

Juan Ramon joga no modesto Cornellà, onde aliás fez toda a formação. Entrou no clube ainda criança e subiu toda as camadas jovens até aos séniores. Com 19 anos estreou-se na equipa principal e desde a época passada que é titular.

O mais curioso é que Juan Ramon é... de Barcelona. Esta quinta-feira, e frente à equipa da cidade natal, parou primeiro o penálti de Pjanic e mais tarde o penálti de Dembelé. Obrigou o Barça a jogar o prolongamento e só não conseguiu evitar os golos, em tempo extra, de Dembelé e de Braithwaite. Faltou apenas isso para a noite ser perfeita.