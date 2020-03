Paco Sanz, um dos filhos de Lorenzo Sanz, foi internado num hospital de Madrid com sintomas da Covid-19, um dia depois da morte do pai pelos mesmos motivos, no passado sábado.

A notícia foi avançada pelo diário Ideal de Granada que dá conta que o filho do antigo presidente do Real Madrid foi internado depois de vários dias com febre alta e outros sintomas que, ao que tudo indica, agravaram-se nos últimos dias.

O antigo jogador do Maiorca, de 47 anos, que também já foi presidente do Granada, foi internado depois de uma curta passagem pelos cuidados intensivos onde terá feito o teste de prova do novo coronavírus.