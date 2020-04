Os jogadores e equipa técnica do plantel principal do Valência, bem como membros da direção do clube, aceitaram reduzir os salários, face aos efeitos da pandemia da covid-19, anunciou esta segunda-feira o emblema espanhol em comunicado.

O clube do Mestalla manifestou «satisfação por ter conseguido adaptar-se à situação atual», referindo que esta medida vai permitir colocar os restantes funcionários do clube em lay-off, através de um pedido de Expediente de Regulamentação Temporária de Emprego (ERTE).

O Valência salientou o facto de «honrar o compromisso de proteção dos empregos de todos os seus funcionários e os salários da grande maioria», dada a «redução de atividade» no clube, em consequência da crise mundial de saúde pública, provocada pelo novo coronavírus.

«O clube agradece, particularmente, o esforço solidário do plantel principal, cujos membros reduziram os seus salários, ajudando o clube a proteger todos os trabalhadores e respetivas famílias nestas circunstâncias tão complicadas», pode ler-se na nota emitida pelo Valência.

O regime de lay-off está também previsto para os clubes de futebol, destacando-se a sua utilização em Espanha e Inglaterra, as duas ligas mais ricas a nível europeu.No futebol espanhol, foi adotado o ERTE por parte do Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol, Alavés, Osasuna, Sevilha e, agora, também o Valência.