Marcar um golo de ‘cabrito’, de costas para a baliza, já é um sonho ao alcance de poucos. Fazê-lo num dérbi, é outro nível.

Foi o que conseguiu Dani Zurdo, jogador do Jaén, que marcou um dos golos da época em Espanha, no dérbi entre o Córdoba e o Jaén, no sábado.

A perder por 2-1, o jogador espanhol fez uma ‘lambreta’ para bater o guarda-redes do Córdoba e empatar. Um golo que, no futsal, nos habituámos a ver nos pés de génios históricos como Falcão ou Ricardinho.

Apesar da arte de Dani Zurdo, o Córdoba acabou por ganhar mesmo o dérbi andaluz, por 4-3.

Ora veja: