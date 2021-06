A ligação de quase 25 anos ao Barcelona faz de Xavi uma figura permanentemente ligada ao Camp Nou. Mesmo que esteja a milhares de quilómetros, no Qatar. O antigo médio, um dos melhores futebolistas que o século XXI conheceu, tem contrato para treinar o Al Sadd mais uma temporada, mas garante já estar «preparado» para assumir o cargo de treinador principal no seu Barça.



Ronald Koeman foi reconduzido no cargo. A sombra de Xavi ofusca o holandês. «Estou sempre no mercado. Sou treinador há dois anos e tenho uma relação boa com o presidente Laporta. Não falei com ele. Decidiram continuar com o Koeman e só lhe posso desejar o melhor», afirmou esta quarta-feira à margem do Campus Xavi, o campo de férias que organiza anualmente.



A conversa dá voltas e regressa sempre a Barcelona e ao Barcelona. «Não sei quando chegará o momento de treinar o Barcelona. Sei que as pessoas acham que não estou preparado, mas eu sei que estou. Não treino miúdos, treino há mais de dois anos uma equipa sénior. Estou preparado, mas não me chamaram para voltar.»



Xavi segue «a par e passo» a vida do Barcelona e será «culé para sempre». «Não tenho pressa nenhuma. Quando as ofertas me chegarem, do Barça ou de outro clube, estarei preparado. Percebo que me questionem como treinador. Também questionaram o Zidane e o Guardiola no início.»



Xavi, 41 anos, vai iniciar a terceira época no Al Sadd. Nos dois primeiros anos ganhou seis troféus como treinador: um campeonato do Qatar, duas taças, uma Supertaça, uma Taça da Liga e uma Taça do Emir.