O Barcelona venceu este sábado o dérbi catalão, frente ao Espanhol, por 1-0, na estreia de Xavi como treinador da equipa, em jogo da Liga Espanhola a que assistiram mais de 74 mil pessoas em Camp Nou.

Um golo de penálti do holandês Memphis Depay, aos 48, bastou para dar um triunfo a uma das grandes figuras da história do Barcelona, agora de regresso ao clube como técnico principal.

Xavi operou muitas alterações no onze, de resto. Trouxe de volta Gerard Piqué, recuperado de lesão, e estreou ainda Akhomach, de apenas 17 anos, outro produto da formação, diretamente para a titularidade. No onze inicial havia, aliás, oito jogadores formados em La Masia: Minguez, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Nico González, Gavi e Akhomach.

Como se esperava, o Barça teve mais posse de bola e mais oportunidades de perigo, com várias jogadas coletivas a ficar perto do golo, que só chegou numa grande penalidade.

A estreia de Messi ficou ainda marcada por vários sustos pelos quais a equipa passou no final do encontro, com o ex-Benfica Raúl de Tomás a acertar duas vezes no ferro: primeiro na marcação de um livre e depois ao cabecear ao poste aos 86 minutos.

No final o adversário do Benfica na Champions venceu, com alguma felicidade, e subiu ao sexto lugar da tabela, o primeiro de acesso às competições europeias, agora com 20 pontos, a oito dos líderes, Sevilha e Real Sociedad. Pelo caminho pôs um ponto final numa série de quatro jogos sem vencer para o campeonato.