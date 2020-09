A Liga propôs à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) a abertura do Estádio de São Miguel a mil adeptos, para o jogo Santa Clara-Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, marcado para o próximo sábado.

A proposta consta de uma missiva da passada sexta-feira, dia 25, enviada pela diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, ao diretor regional da saúde dos Açores, Tiago Lopes.

«A proposta que vimos transmitir a essa Direção Regional é a da realização do jogo da terceira jornada da Liga, no Estádio de São Miguel, a partir das 15h00 do dia 3 de outubro, entre as equipas Santa Clara e Gil Vicente, perante 700 pessoas na bancada Açores e 300 na bancada central», nota o documento, acedido pela Lusa.

As normas regionais no âmbito da covid-19 permitem a presença de público nos recintos desportivos do arquipélago açoriano até 10 por cento da lotação dos espaços, mediante o uso de máscara e distanciamento até dois metros entre espetadores. É nesta circular informativa da DRS que a Liga se apoia na proposta.

Contudo, a medida sanitária regional abrange todas as competições nas diversas modalidades e escalões, à exceção da equipa sénior de futebol do Santa Clara. A direção regional alega que a equipa açoriana deveria cumprir as orientações da Liga e da Direção-Geral da Saúde.

Caso a proposta seja aceite, Sónia Carneiro assegura o «cumprimento cumulativo das normas previstas» nas orientações da DRS para o duelo entre açorianos e gilistas, na ideia de que o Estádio de São Miguel seja «palco para um teste para o regresso do público aos estádios» no futebol profissional.

«Temos já identificados os momentos de antevisão do jogo, na semana que o antecede, e da apresentação das equipas em campo, antes do apito inicial, como alturas de grande impacto, que podem ser capitalizadas para este fim [da promoção das normas de segurança», refere a Liga, exemplificando com o «bom resultado das experiências já feitas em competições amadoras nas últimas semanas, nomeadamente o jogo Fontinhas-Club Football Estrela, do Campeonato de Portugal.

À Lusa, fonte oficial do Santa Clara adiantou que o clube ainda não recebeu resposta da DRS.

Para quinta-feira, está marcada uma conferência de imprensa da Liga, em Coimbra, para um «ponto de situação sobre a covid-19 no futebol profissional».