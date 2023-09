Vasco Seabra é o novo treinador do Estoril, anunciou esta segunda-feira o clube da Linha.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o técnico de 40 anos sucede a Álvaro Pacheco, demitido depois do empate diante do Vizela.

«Estou muito feliz, é com alegria e sentido de responsabilidade que assumimos um clube com uma identidade que me diz muito. Garanto que vamos todos dar o melhor de cada um, para que o sucesso seja atingido colectivamente, com a dedicação e entusiasmo que o mágico nos traz. Gostava de deixar uma palavra aos nossos adeptos: contamos com o vosso apoio contínuo enquanto trabalhamos para conseguir contribuir para a grandeza do clube.», afirmou Seabra, na nota do clube.

Trata-se de um regresso de Vasco Seabra ao Estoril, depois de uma passagem pela equipa de sub-23 em 2018/19.

O próximo jogo dos canarinhos é no próximo domingo, em Guimarães, frente ao Vitória.