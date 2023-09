O treinador do Estoril, Álvaro Pacheco, no final da derrota frente ao Boavista (2-1), em jogo da quarta jornada da Liga:

«Sim, o golo tão cedo condiciona, mas eu acho que a resposta foi dada, aquilo que produzimos… reagimos muito bem, continuámos a mandar no jogo, a empurrar o Boavista. Fomos muito assertivos com bola, criámos algumas situações. Conseguimos empatar e ficámos novamente por cima, mas o Boavista na segunda vez que chega à baliza, consegue fazer o segundo golo. Mesmo assim a equipa reagiu muito bem. Mostrámos uma atitude de ir em busca de pontuar. Por aquilo que fizemos merecíamos pelo menos o empate. O Estoril esteve muito mais forte do que no outro jogo, está a faltar-nos mais estabilidade na defesa e ofensivamente sermos capazes de fazer mais golos. Não posso apontar nada aos meus jogadores. A equipa manteve-se sempre ligada, mesmo com as substituições. Até ao fim notou-se que o golo podia cair para o nosso lado. Não conseguimos, estamos tristes.

[Alterações na equipa] O Estoril demonstrou uma capacidade fantástica com a bola. Gosto de dar o sinal aos meus jogadores de que todos eles podem ter oportunidade, se a oportunidade surgir. Se voltasse atrás, metia novamente este onze, eles deram um sinal positivo. Estamos a passar por aquela fase em que falta uma pontinha de sorte. Mais importante, e foi o que passei aos meus jogadores, é que isto são períodos que acontecem a todas as equipas, mas isto vai fazer-nos sermos mais fortes. Os resultados não têm sido positivos, mas a nível de rendimento, quem vê o Estoril a jogar, sente que merecíamos ter pontuado em todos os jogos. Estou triste, mas não me desvio do meu caminho.

[Paragem das seleções] A paragem será boa, sem dúvida. Será importante para integrar os jogadores que chegaram mais tarde e principalmente, a nível físico ainda há muitos jogadores que não estão no ponto ideal. Vamos aproveitar para fortalecer as nossas dinâmicas.

[O que falta para contrair os resultados negativos?] Em nenhum jogo o Estoril foi inferior e em todos os jogos o Estoril não merecia ter perdido. Falta-nos estabilidade e mais confiança. Sobre este período menos positivo, não estou muito preocupado, o mais importante é o comportamento da equipa. A atitude, a entrega… é uma equipa unida, focada e solidária.»