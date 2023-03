Ricardo Soares, treinador do Estoril, defendeu esta sexta-feira que os comportamentos são «o mais importante» para que a sua equipa possa melhorar os resultados e, desta forma, alcançar a ambicionada tranquilidade na Liga.

O treinador assumiu o comando dos canarinhos no início do mês, sucedendo a Nélson Veríssimo, com derrotas, em casa, com o Vizela (0-3) e, no Dragão, com o FC Porto (2-3). O terceiro jogo será, agora, este sábado, em casa, frente ao Desportivo de Chaves.

«Como tenho vindo a dizer nas poucas entrevistas em que tenho falado sobre a minha equipa, o mais importante são os comportamentos da minha equipa. Isso para mim é que é de relevo, é o que conseguimos controlar e o nosso processo de jogo está a evoluir», assinalou o treinador num vídeo colocado pelo Estoril nas redes sociais.

Ricardo Soares abordou a semana de trabalho realizada pelo plantel no Algarve, em Almancil, onde ministrou um estágio de curta duração - cinco dias - para aprofundar processos e ideias.

«O objetivo do estágio visava um conjunto de coisas que me parecem relevantes para o nosso crescimento», explicou, acrescentando que os dias de trabalho permitiram «adquirir o processo e fundamentalmente conteúdos».

O treinador considera que a equipa está a evoluir e que está mais preparada para o futuro, salientando que o grupo de trabalho está «num bom caminho».

Para o jogo contra o Desportivo de Chaves, Ricardo Soares considera especialmente importante o apoio e confiança passados pela bancada, que espera ver composta pela massa associativa estorilista.

«Aquela certeza que deixei numa das primeiras vezes que falei ao serviço do Estoril é que no futuro eles [os adeptos] irão ter grande orgulho nesta equipa e vão-se rever nos valores que estamos a implementar. Estamos com muita vontade de ir ao encontro deles e demonstrar-lhes que queremos fazer as coisas bem e queremos fazer uma reta final de campeonato de grande qualidade», destacou ainda o treinador.

O Estoril recebe o Desportivo de Chaves este sábado, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota, num jogo com arbitragem de Rui Costa.