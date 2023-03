A edição 2022/23 da I Liga está a entrar no seu último terço e a 25.ª jornada arranca na noite desta sexta-feira, com o Santa Clara-Rio Ave.

No sábado, há mais quatro jogos com destaque para a receção ao líder Benfica ao Vitória. Para domingo está marcado o encontro de maior cartaz da ronda com o duelo entre Sp. Braga e o FC Porto.



A ronda deveria terminar na segunda-feira, mas o embate entre Gil Vicente e Sporting foi adiado.

Veja, neste artigo, em permanente atualização, os lesionados e castigados para uma jornada que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO

Santa Clara-Rio Ave (20h15)

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira e Tomás Domingos;

Castigados: Paulo Henrique;

Rio Ave

Lesionados: Joca;

Castigados: Samaris e Amine;

SÁBADO, 18 DE MARÇO

Portimonense-Vizela (15h30)

Portimonense

Lesionados: Carlinhos;

Castigados:

Vizela

Lesionados: Bruno Wilson;

Castigados:

Arouca-P. Ferreira (18h00)

Arouca

Lesionados:

Castigados:

P. Ferreira

Lesionados:

Castigados:

Benfica-V. Guimarães (18h00)

Benfica

Lesionados: Gonçalo Guedes, Ristic e Draxler;

Castigados: Aursnes;

V. Guimarães

Lesionados: Bamba, Bruno Varela, Jorge Fernandes e Zé Carlos;

Castigados:

Estoril-Desp. Chaves (20h30)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico;

Castigados: Geraldes;

Desp. Chaves

Lesionados: Arriba, João Correia e Obiora;

Castigados: Rodrigo Moura;

DOMINGO, 19 DE MARÇO:

Casa Pia-Marítimo (15h30)

Casa Pia

Lesionados: Rafael Martins e Léo Natel;

Castigados: Ângelo Neto;

Marítimo

Lesionados: Diogo Mendes e Geny Catamo;

Castigados: João Afonso e André Vidigal;

Sp. Braga-FC Porto (18h00)

Sp. Braga

Lesionados: Paulo Oliveira;

Castigados:



FC Porto:

Lesionados: João Marcelo, Pepe e João Mário;

Castigados:

Boavista-Famalicão (20h30)

Boavista

Lesionados:

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Théo Fonseca e Puma Rodríguez;

Castigados: