Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Sp. Braga (0-2), em jogo da 10.ª jornada da Liga:

Estoril não resistiu à eficácia do Braga?

- Começando pelo início, julgo que tivemos uma boa entrada no jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com qualidade, que gosta de manter a posse de bola. O nosso desafio coletivo era retirar a bola ao Braga e penso que isso foi conseguido. Acabámos por sofrer um golo numa situação de bola parada num momento em que estávamos a jogar com menos um. Ainda assim, tivemos capacidade para nos reorganizarmos. O segundo golo dá mais tranquilidade ao Braga. Tivemos algum discernimento no controlo do jogo com bola, mas a partir dessa altura deixámos de ter. Há mérito na forma como Braga chega ao golo, mas também houve demérito da nossa parte.

- Ao intervalo mudámos, sentimos que com uma desvantagem de dois golos tínhamos de fazer um imput na equipa no sentido de colocar mais gente na frente e fazer as ligações que não estávamos a conseguir na primeira parte. Passámos a jogar com dois avançados e a fazer a construção com o Rosier na linha dos centrais, dar largura aos nossos laterais. Penso que entrámos bem na segunda parte, conseguimos ligar mais o jogo, ainda que sem grandes oportunidades de golo. Tivemos uma oportunidade em que podíamos ter reduzido para 2-1. A nossa equipa teve mais capacidade de jogo ofensivo, mas não conseguimos marcar. Temos de dar os parabéns ao Braga.

A derrota faz mossa numa altura em que a equipa procurava recuperar?

- Perder é sempre perder. Temos consciência que temos estado a somar pontos, é esse o principal objetivo, mas perder tem sempre de custar. Vamos analisar o nosso jogo e perceber o que correu menos bem e projetar já o jogo com o Portimonense. Temos consciência que ganhar é uma coisa e perder é outra, tem que ter impacto no contexto para darmos uma resposta positiva no próximo jogo.

Gonçalo Esteves estou na segunda parte, está a merecer mais oportunidades?

O Gonçalo está na luta como está o Dell e o Derlei. O Gonçalo foi opção nossa no inicio do campeonato, depois teve uma expulsão com o Vitória. O Derlei depois deu continuidade e deu uma resposta suficiente para continuar a merecer a nossa confiança. Todos têm a nossa confiança, o que eles têm de fazer é convencer o treinador com o trabalho diário. Tivemos hoje o Serginho que teve a sua oportunidade, fez por merecê-la e acabou por dar uma resposta positiva. Têm de trabalhar diariamente e aproveitar as oportunidades. O Gonçalo entrou hoje na segunda parte, em que jogamos de uma forma que salientou mais as características do Gonçalo.

Ausência de Francisco Geraldes?

- O Chico teve febre ontem durante à noite, não pôde estar. Temos um plantel e 25 jogadores, temos confiança em todos. O Chico não pôde jogar, o Sérgio aproveitou a oportunidade. Não nos podemos lamentar das opções que não temos, temos é de confiar que os outros que vão entrar vão dar uma resposta positiva. O Mexer também está ali a mostrar diariamente que pode ser uma opção. O que me satisfaz como treinador é que aqueles que não estão a jogar estão a mostrar que têm capacidade para dar resposta.