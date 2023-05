Declarações de Ricardo Soares, treinador do Estoril Praia, na conferência de imprensa após o empate frente ao Casa Pia em jogo da 33.ª jornada da Liga:

«Foi um bom jogo de futebol. Duas equipas a querer vencer, entrámos muito bem, com o Casa Pia a ter dificuldades em nos roubar a bola. Circulámos bem, por fora e por dentro, faltou-nos aqui e ali um bocadinho mais de clarividência. Aos poucos, o Casa Pia foi crescendo, equilibrando o jogo e acaba a primeira parte por cima, e até podia ter chegado [ao intervalo] a vencer.

Na segunda parte, o jogo foi equilibrado: nós, com boa consistência defensiva, mas o Casa Pia estava mais perigoso que nós. Meteu muita gente no nosso corredor direito, criando um desequilíbrio que tivemos dificuldade em tapar. Fizemos depois um grandíssimo golo, com uma jogada coletiva fantástica, com cabeça, tronco e membros. Passámos para a frente, e o jogo estava controlado, mas do nada caem dois penáltis e viram o jogo. Futebol é assim. Ainda tivemos força, energia e crença para voltar ao jogo e empatar.

É um resultado justo, mas o Casa Pia foi ligeiramente melhor do que nós. Este ponto é conquistado merecidamente e vale ainda mais porque defrontámos uma excelente equipa. Queríamos vencer, mas ficamos felizes com o ponto conquistado.

[Sobre a exibição de Pedro Silva, guarda-redes habitualmente suplente] Nos últimos jogos, temos tido os melhores em campo. É sinal que a equipa está num momento bom e os resultados estão a comprovar. Ficamos é tristes por o campeonato estar a acabar agora, porque seguramente íamos fazer um excelente campeonato.

Não é recado a ninguém, mas creio que se estão a marcar muitos penáltis, injustificados, na minha opinião.»