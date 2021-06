Depois da recuperação plena de João Félix, na véspera, Nuno Mendes continua a ser a única baixa na Seleção Nacional.

O lateral esquerdo do Sporting continua a recuperar de uma mialgia. Hoje, voltou a fazer alguns exercícios com o preparador físico João Carlos Costa, e foi o único que não treinou integrado com o plantel na última sessão antes do Portugal-França, desta quarta-feira.

Os restantes 22 jogadores de campo juntaram-se para um exercício de toque e controlo de bola em campo curto, enquanto os guarda-redes fizeram treino específico. Nos 15 minutos abertos à comunicação social os jogadores mostraram boa disposição e alguma descontração.

A Seleção Nacional abdicou de treinar na Arena Puskás, para fazer última sessão antes do jogo no estádio do Vasas, o seu centro de treinos neste Euro 2020.

Além do local, também o horário do treino foi mudado para o final da tarde (19h15 na Hungria), devido ao calor que se tem feito sentir, tendo hoje a máxima atingido os 35 graus.

Portugal e França defrontam-se amanhã na Arena Puskás, às 20 horas (21h locais), em jogo da terceira e última jornada do Grupo F.

De referir que, ao contrário de Portugal, os franceses, campeões do mundo, já estão apurados para os oitavos-de-final da competição.