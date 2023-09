A Eslováquia entrou com tudo, e aos seis minutos já tinha fechado a vitória na receção ao Liechtenstein (3-0), em jogo da sexta jornada do grupo J da qualificação para o Euro 2024.

Logo aos dez segundos, e depois de um início de jogo ensaiado, David Hancko abriu o marcador, servido por Robert Bozenik, avançado do Boavista.

Aos três minutos, Ondrej Duda ampliou o marcador e aos seis Robert Mak fez o 3-0 final, assistido por Laszlo Benes. Supersónico!

Também no grupo J, a Islândia recebeu e venceu a Bósnia Herzegovina por 1-0, em Reiquiavique.

O golo da vitória islandesa surgiu para lá da hora, aos 90+1 minutos, por intermédio de Alfred Finnbogason.

Com estes resultados, a Eslováquia segue isolou-se no segundo lugar do grupo, a cinco pontos de Portugal, líder. A Islândia está em penúltimo, com seis pontos, os mesmos da Bósnia.