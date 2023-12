Vão ser transmitidos, em canal aberto, 22 jogos do Euro 2024, que se vai realizar na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.

A RTP assegurou a transmissão de 12 partidas, enquanto a SIC e a TVI vão transmitir cinco.

A TVI vai transmitir, na fase de grupos, o Sérvia – Inglaterra e o jogo de Portugal com o vencedor do play-off C. A estação assegurou igualmente a transmissão de um jogo dos oitavos de final e dois jogos dos quartos de final, «sendo que um deles será da seleção portuguesa, caso Portugal passe esta fase».

A RTP1 e a RTP Play vão transmitir sete jogos da fase de grupos: Alemanha - Escócia, Espanha – Croácia, Áustria – França, Espanha- Itália, Turquia – Portugal, Suíça – Alemanha e Croácia – Itália. Além disso, vai transmitir dois jogos dos oitavos de final, um jogo dos quartos de final, uma meia-final e a final.

Já a SIC, assegurou Portugal – Rep. Checa, França – Holanda e Inglaterra – Eslovénia. A estação vai também transmitir dois jogos na fase a eliminar.

Refira-se que a Sport Tv garantiu a transmissão de todos os encontros do Europeu, «dos quais 29 em exclusivo».