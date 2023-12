A Sport Tv garantiu os direitos de transmissão todos os jogos do Campeonato da Europa de 2024, que se vai realizar na Alemanha.

A estação televisiva vai transmitir os 51 jogos da prova, 29 dos quais em exclusivo. Além disso, em comunicado, a Sport Tv revelou que vai criar um canal exclusivamente dedicado ao Europeu, com jogos durante o dia e espaços de análise.

O Euro 2024 decorre entre 14 de junho e 14 de julho.

A seleção portuguesa, que entra em campo a 18 de junho, integra o Grupo F, juntamente com República Checa, Turquia e o vencedor do caminho C do play-off (Cazaquistão, Geórgia, Grécia ou Luxemburgo).