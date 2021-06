Florentino Luís, médio da seleção sub-21 portuguesa, afirmou esta terça-feira que a chave do encontro contra Itália foi a «tranquilidade» da seleção face aos obstáculos criados pelos transalpinos.

«Acho que a base de tudo foi a tranquilidade, porque sabíamos que tínhamos qualidade e teríamos de ter paciência para alcançar a vitória. Claro que foi um golo que não nos caiu muito bem [o 3-3, aos 89 minutos], mas a equipa reagiu muito bem e conseguimos construir com calma o nosso resultado», declarou Florentino aos jornalistas.

Portugal bateu a Itália por 5-3 após prolongamento, num jogo em que esteve a vencer por 2-0 e 3-1.

«Foi um jogo que nos desgastou muito a nível físico e psicológico. Tal como estávamos à espera, foi muito difícil e mesmo até à última. Acho que só demonstra que nenhum jogo está ganho. Não podemos dar nada como adquirido e temos de estar sempre focados do início ao fim», disse o médio emprestado pelo Benfica ao Mónaco.

Florentino deixou, também, uma palavra de apreço ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou a Ljubljana para apoiar a seleção e celebrou a vitória com os jogadores.

«Claro que é sempre bom ver o Presidente do nosso país a estar connosco e a dar-nos apoio, mas, como ele nos disse, temos de estar focados no próximo jogo. Ainda não ganhámos nada. Temos uma nação ao nosso lado a apoiar e queremos que assim continue, porque essa força positiva ajuda-nos muito», frisou o jogador de 22 anos.

A seleção sub-21 de Portugal tem encontro marcado com a Espanha, campeã em título, nas meias-finais do Euro 2021. A bola rolará a partir das 17:00 da próxima quinta-feira no estádio Ljudski vrt, em Maribor, na Eslovénia.