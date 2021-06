A 24 horas do pontapé de saída de Portugal no Europeu, Cristiano Ronaldo foi convidado a comparar esta representação da Seleção Nacional com a que foi campeã da Europa, há cinco anos.



Cristiano, profundo conhecedor de ambos os grupos, foi cauteloso e pediu para esperar. «Como equipa, não sabemos se esta é melhor. Não é a mesma equipa de 2016. Vejo uma equipa mais jovem e com um potencial enorme. Só a competição nos dirá se somos melhores ou piores do que há cinco anos», considerou, na sala de imprensa da Puskas Arena.



O avançado sente a equipa «preparada» e está otimista. «Física e emocionalmente, sinto o grupo pronto para fazer uma grande competição. Sabemos que o grupo é jovem, mas pensa em grande e tem horizontes largos. Vamos fazer um bom Europeu, estamos preparados», insistiu Cristiano.



«É importante começar a ganhar, mas se me disserem que amanhã perdemos e somos campeões... eu opto por isso.»



Portugal defronta a Hungria na terça-feira às 17 horas, em Budapeste, com o Maisfutebol na bancada.